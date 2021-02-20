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Ворог обстріляв з мінометів будинки жителів Донбасу

20 лютого, 20:31

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Окупанти пошкодили три будинки, газопровід і лінію електромереж в Новгородське

Підконтрольні Росії бойовики за добу п'ять разів відкривали прицільний вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі, а також обстріляли будинки мирних жителів.

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Про це 20 лютого повідомила пресслужба штабу ООС.

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Зокрема, під обстріл з мінометів 120-го калібру потрапили три будинки в смт Новгородське в Донецькій області.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Також були пошкоджені лінія електромереж і газопровід. Серед цивільного населення постраждалих немає.

Фото: facebook.com/pressjfo.news
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При цьому пропаганда бойовиків намагається дискредитувати українських бійців і поширює в соцмережах "виправдання" своїх дій – буцім війська ООС пішли в наступ.

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Однак в пресслужбі штабу це спростували.

"Підрозділи зі складу операції Об’єднаних сил ніяких наступальних дій не здійснюють, а відкривають вогонь у відповідь лише при безпосередній загрозі життю та здоров’ю наших військовослужбовців і неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року", – йдеться в офіційній заяві.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, що напередодні, 19 лютого, на Донбасі зафіксували п'ять порушень режиму припинення вогню.

Також ми писали, що СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії генерал-полковнику Андрію Картаполову за участь в захопленні Дебальцеве.

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