Ворог знищує мешканців міста. Що відбувається у Маріуполі 10 березня

Російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у місті

У Маріуполі складна ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

Захисники Маріуполя тримають оборону вже 15-й день. Місто під уламками бомб, а вулиці засіяні тілами загиблих.

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10 березня

9:29 У Маріуполі знову авіаналіт. З літаків у районі проспекту Будівельників, 110 обстріляли городян. За попередньою інформацією, є один загиблий.

7:05 Поліцейські патрулюють місто та допомагають його мешканцям. Наші морпіхи вчора знищили 4 танки та 1 БМП. Гвардійці ОЗСП AЗOB знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. У тому числі знищили командно-штабну машину.

У Маріуполі місто перетворилося на руїни. Фото: МВС України

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"Ворожої піхоти вже ніхто не рахує. Люди вірять в оборонців: багато хто не хоче виїжджати, а більшості й нікуди. Декому важливо зберегти дім, навіть якщо він став руїною", – написали у прес-службі МВС України.