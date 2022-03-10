Враг уничтожает жителей города. Что происходит в Мариуполе 10 марта

Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в городе

В Мариуполе сложная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитники Мариуполя держат оборону уже 15-й день. Город под обломками бомб, а улицы усеяны телами погибших.

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10 марта

7:05 Полицейские патрулируют город и помогают его жителям. Наши морпехи вчера уничтожили 4 танка и 1 БМП. Гвардейцы ОЗСП AЗOB уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В том числе уничтожили командно-штабную машину.

"Вражеской пехоты уже никто не считает. Люди верят в защитников: многие не хотят уезжать, а большинству и никуда. Некоторым важно сохранить дом, даже если он стал руиной", – написали в пресс-службе МВД Украины.