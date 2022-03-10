Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

Враг уничтожает жителей города. Что происходит в Мариуполе 10 марта

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 марта, 09:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в городе
В Мариуполе сложная ситуация
В Мариуполе сложная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитники Мариуполя держат оборону уже 15-й день. Город под обломками бомб, а улицы усеяны телами погибших.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня".

Реклама

10 марта

7:05 Полицейские патрулируют город и помогают его жителям. Наши морпехи вчера уничтожили 4 танка и 1 БМП. Гвардейцы ОЗСП AЗOB уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В том числе уничтожили командно-штабную машину.

"Вражеской пехоты уже никто не считает. Люди верят в защитников: многие не хотят уезжать, а большинству и никуда. Некоторым важно сохранить дом, даже если он стал руиной", – написали в пресс-службе МВД Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Видео-контент
Мир душит РФ санкциями
Все санкции
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Первая медицинская помощь
Помоги!
Мэр говорит
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Финанс-дайджест
Больше новостей
Рупоры Кремля
Путинисты 🤬
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Истории подвигов
Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в сражение с тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. Один из самых молодых комбатов Украины - ему 27.
Слава Україні!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Наши ангелы-хранители

Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

Герої не вмирають!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Паралимпиада-2022. Медали
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Китай КитайCN
10
9
13
32
2
flag Канада КанадаCA
7
2
7
16
3
flag Украина УкраинаUA
6
8
5
19
4
flag Франция ФранцияFR
4
1
2
7
5
flag Австрия АвстрияAT
3
3
1
7
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39373.9

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2594.26

Litecoin (LTC)

101.58

Ripple (XRP)

0.74

Купить криптовалюту
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Комаровский в теме
Как избежать радиоактивного заражения при аварии на АЭС
Спроси у доктора

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять