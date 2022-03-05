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"Всі були готові, але почався обстріл": мер Маріуполя про зрив евакуації росіянами

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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5 березня, 16:24
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З табличками за підтримки Червоного Хреста люди повинні були прямувати в Запоріжжя
Окупанти заважають людям переїхати у безпечніше місце
Окупанти заважають людям переїхати у безпечніше місце / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже протягом двох діб Україна веде переговори з Російською Федерацією, щоб можна було безпечно евакуювати мешканців міста Маріуполя у напрямку міста Запоріжжя та міста Дніпро.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко у Telegram.

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"Сьогодні ми отримали вранці підтвердження від Російської Федерації, від Міністерства оборони РФ, що прохід із Маріуполя до міста Запоріжжя та Дніпра безпечний. Ми отримали гарантію режиму тиші. Відповідно визначили три локації та починали інформувати і збирати мешканців Маріуполя у цих локаціях, щоб безпечно можна було вас евакуювати" , – сказав Бойченко.

З табличками за підтримки Червоного Хреста люди мали прямувати до Запоріжжя. Але, на жаль, у моменті, коли всі вже були готові почався обстріл регулярною армією РФ тим коридором, яким мали рухатися.

"Відповідно, сьогодні немає режиму тиші. Це не дає нам безпеки з точки зору руху в місто Запоріжжя. Ми чекаємо сьогодні цього режиму тиші, щоб створити безпечний прохід, безпечну евакуацію жителів Маріуполя" , – сказав Бойченко.

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Наразі йдуть переговори.

"Щойно отримаємо режим тиші та гарантію безпечного проходу з Маріуполя до Запоріжжя – відповідно ми додатково оголосимо про це. Прошу сьогодні зберігати спокій, не піддаватися паніці та дезінформації" , – додав Бойченко.

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Росія не дає можливості евакуювати українців

Росія почала обстріл міст Волновахи та Маріуполя з важкого озброєння, що унеможливлює рух колони в інше місто. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу.

"З 09:00 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарні коридори – Волноваха і Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості, навіть за посередництва Червоного Хреста не дотрималася взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха" – сказала Верещук.

Також у напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої в районі населених пунктів Пологи – Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

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