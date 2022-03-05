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"Все были готовы, но начался обстрел": мэр Мариуполя о срыве эвакуации россиянами

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 16:24
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С табличками при поддержке Красного Креста люди должны были направляться в Запорожье
Оккупанты мешают людям переехать в безопасное место
Оккупанты мешают людям переехать в безопасное место / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже на протяжении двух суток Украина ведет переговоры с Российской Федерацией, чтобы можно было безопасно эвакуировать жителей города Мариуполя в направлении города Запорожье и города Днепр.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в Telegram.

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"Сегодня мы получили утром подтверждение от Российской Федерации, от Министерства обороны РФ, что проход из Мариуполя в город Запорожье и Днепр безопасен. Мы получили гарантию режима тишины и соответственно определили три локации и начинали информировать и собирать жителей Мариуполя в этих локациях, чтобы безопасно можно было вас эвакуировать", – сказал Бойченко.

С табличками при поддержке Красного Креста люди должны были направляться в Запорожье. Но, к сожалению, в моменте, когда все уже были готовы начался обстрел регулярной армией РФ по тому коридору, по которому должны были двигаться.

"Соответственно сегодня нет режима тишины. Это не дает нам безопасности с точки зрения движения в город Запорожье. Мы ждем сегодня этого режима тишины, чтобы обеспечить безопасный проход, безопасную эвакуацию жителей Мариуполя", – сказал Бойченко.

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Сейчас идут переговоры.

"Как только получим режим тишины и гарантию безопасного прохода из Мариуполя в Запорожье – соответственно мы дополнительно объявим об этом. Прошу сегодня сохранять спокойствие, не подвергаться панике и дезинформации", – добавил Бойченко.

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Россия не дает возможности эвакуировать украинцев

Россия начала обстрел городов Волновахи и Мариуполя из тяжелого вооружения, что делает невозможным движение колонны в другой город. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.

"С 09:00 5 марта у нас была предварительная договоренность о том, что мы создадим два гуманитарных коридора – Волноваха и Мариуполь. Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности, даже при посредничестве Красного Креста не сдержала взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваха" , – сказала Верещук.

Также в направлении Мариуполь – Запорожье ведутся бои в районе населенных пунктов Пологи – Орехово, которые делают невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье.

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