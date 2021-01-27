Вшили легеню та повернули дихання: хірурги врятували пораненого під Золотим військового

У Харкові прооперували пораненого на Луганщині бійця Збройних сил України. Напередодні поблизу Золотого 22-річний військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади потрапив під обстріл російських найманців. Про це йдеться у сюжеті новин "Сьогодні"

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Куля ушкодила грудну клітину, пробила праву легеню, сталася значна крововтрата. Хірурги військового шпиталю майже дві години оперували пораненого. Зараз він уже при тямі й самостійно дихає.

Відео: Сьогодні

Через порушення режиму тиші українська сторона направила відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ та скликали позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи у режимі відеоконференції.

"Була ушита легеня, що дозволило достатньо швидко повернути хворому самостійне дихання. Він у ясній свідомості, він відповідає на всі запитання. Зараз він вже їздить на додаткові обстеження післяопераційні. Прогноз у нього буде сприятливий. Але десь можливо це буде сказати через 5-7 діб", – розповів Сергій Шипілов, хірург Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

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Напомним, 26 січня в результаті обстрілу бойовиками наших позицій в районі Попасної Луганської області був поранений ще один військовослужбовець Збройних сил України, його теж госпіталізували у важкому стані.

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21 січня на Донбасі було вбито бойовиками українського морського піхотинця Олександра Отреп’єва.

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