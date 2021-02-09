ЗСУ зі стрільбою зупинили прорив через блокпост: що сталося

На блокпосту української армії сталася стрільба, є загиблий і поранений

На Донбасі невідомі на автомобілі спробували прорватися через блокпост в бік окупованих територій, але були зупинені українськими військовими – довелося відкривати вогонь. Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.

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Інцидент стався ще вчора вдень в районі населеного пункту Вікторівка (Донецька область). Військовослужбовець спробував перевірити цивільний автомобіль ВАЗ-2105, в якому знаходилися двоє людей, але водій проігнорував вимоги зупинитися і збільшив швидкість.

"Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження. Після кількох пострілів отримали поранення двоє цивільних осіб – водій та пасажир", – йдеться у повідомленні.

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Військовий медик надав допомогу пораненим і їх повезли до лікарні, але по дорозі водій ВАЗу помер.

А тим часом на фронті загострюється ситуація, перемир'ям там вже і не пахне. Як повідомляли новини "Сьогодні", ЗСУ на Донбасі зазнали відчутних втратчерез атаки ворожих снайперів.

Відео: Сьогодні

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