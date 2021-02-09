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ВСУ со стрельбой остановили прорыв через блокпост: что произошло

9 февраля, 13:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На блокпосту украинской армии произошла стрельба, есть погибший и раненый

На Донбассе неизвестные на автомобиле попытались прорваться через блокпост в сторону оккупированных территорий, но были остановлены украинскими военными – пришлось открывать огонь. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

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Инцидент произошел еще вчера днем в районе населенного пункта Викторовка (Донецкая область). Военнослужащий попытался проверить гражданский автомобиль ВАЗ-2105, в котором находились два человека, но водитель проигнорировал требования остановиться и увеличил скорость.

"Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец ​​открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц – водитель и пассажир", – говорится в сообщении.

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Военный медик оказал помощь раненым и их повезли в больницу, но по дороге водитель ВАЗа скончался.

А тем временем на фронте накаляется ситуация, перемирием там уже и не пахнет. Как сообщали новости "Сегодня", ВСУ на Донбассе понесли ощутимые потери из-за атак вражеских снайперов.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ прорыв блокпост ООС

Источник: Сегодня

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