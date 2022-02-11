Вторгнення таки чекати? З'явилася карта з військовою технікою окупантів на Донбасі

Збройні формування РФ продовжують порушувати Мінські домовленості

На Донбасі загострилася ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська сторона СЦКК (Спільний центр контролю та координації. – Ред.) заявила, що за добу 10 лютого на Донбасі виявлено розміщення 148 одиниць військової техніки збройних формувань Росії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Окупанти дедалі ближче

У зоні дій так званого "1 армійського корпусу" розміщено 118 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

з порушенням лінії відведення у районах:

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (1 одиниця); самохідні гаубиці (10 одиниць)

з порушенням районів зберігання у районах:

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Покровка (36 км від лінії зіткнення) – танки (17 одиниць)

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки (58 одиниць)

військова присутність у зоні безпеки в районах:

Покровка (36 км від лінії зіткнення) – ББМ (17 одиниць)

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – ББМ (15 одиниць)

У зоні дій так званого "2 армійського корпусу" розміщено 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

з порушенням районів зберігання у районі:

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Круглик (31 км від лінії зіткнення) – танки (27 одиниць)

військова присутність у зоні безпеки в районі:

Сміле (31 км від лінії зіткнення) – БМП (3 одиниці)

Карта розміщення озброєння бойовиків на Донбасі

ОБСЄ фіксує скупчення техніки бойовиків на Донбасі – що виявили

ОБСЄ зафіксувала скупчення техніки бойовиків на Донбасі. Бойовики РФ розмістили танки, "Гради", гаубиці та гармати.

На непідконтрольній території в районі Луганської області ОБСЄ зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню та 10 гаубиць: