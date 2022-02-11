Вторгнення таки чекати? З'явилася карта з військовою технікою окупантів на Донбасі

Українська сторона СЦКК (Спільний центр контролю та координації. – Ред.) заявила, що за добу 10 лютого на Донбасі виявлено розміщення 148 одиниць військової техніки збройних формувань Росії.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Окупанти дедалі ближче
У зоні дій так званого "1 армійського корпусу" розміщено 118 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
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з порушенням лінії відведення у районах:
- Тернове (57 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (1 одиниця); самохідні гаубиці (10 одиниць)
з порушенням районів зберігання у районах:
- Покровка (36 км від лінії зіткнення) – танки (17 одиниць)
- Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки (58 одиниць)
військова присутність у зоні безпеки в районах:
- Покровка (36 км від лінії зіткнення) – ББМ (17 одиниць)
- Тернове (57 км від лінії зіткнення) – ББМ (15 одиниць)
У зоні дій так званого "2 армійського корпусу" розміщено 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
з порушенням районів зберігання у районі:
- Круглик (31 км від лінії зіткнення) – танки (27 одиниць)
військова присутність у зоні безпеки в районі:
- Сміле (31 км від лінії зіткнення) – БМП (3 одиниці)
Карта розміщення озброєння бойовиків на Донбасі
ОБСЄ фіксує скупчення техніки бойовиків на Донбасі – що виявили
ОБСЄ зафіксувала скупчення техніки бойовиків на Донбасі. Бойовики РФ розмістили танки, "Гради", гаубиці та гармати.
На непідконтрольній території в районі Луганської області ОБСЄ зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню та 10 гаубиць:
- У районі селища Кришталеві бойовики розмітили 21 "Град".
- На аеродромі поблизу н. п. Переможне бойовики розмістили по одній самохідній гаубиці "Гвоздика", "Акація", "Жаба", "Мста-Б" та одну реактивну систему залпового вогню "Град".
- Ще 2 самохідні гаубиці "Гвоздика" і 4 гаубиці "Жаба", що буксируються, окупанти розмістили поблизу н. п. Біле біля Луганська.
- За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 61 танк, 20 гаубиць та 6 протитанкових гармат на полігонах близько н. п. Мирне та н. п. Круглик, а також ще 1 танк на аеродромі поблизу Переможного.
Зафіксовані СММ порушення 5 лютого / Фото: ОБСЄ
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордони у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.