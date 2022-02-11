Вторжение все-таки ждать? Появилась карта с военной техникой оккупантов на Донбассе

Вооруженные формирования РФ продолжают нарушать Минские договоренности

На Донбассе обострилась ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская сторона СЦКК (Совместный центр контроля и координации. – Ред.) заявила, что за сутки 10 февраля на Донбассе выявлено размещение 148 единиц военной техники вооруженных формирований России.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты все ближе

В зоне действий так называемого "1 армейского корпуса" размещено 118 единиц вооружения и военной техники, из них:

с нарушением линии отвода в районах:

Терновое (57 км от линии столкновения) – РСЗО (1 единица); самоходные гаубицы (10 единиц)

с нарушением районов хранения в районах:

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Покровка (36 км от линии столкновения) – танки (17 единиц)

Терновое (57 км от линии столкновения) – танки (58 единиц)

военное присутствие в зоне безопасности в районах:

Покровка (36 км от линии столкновения) – ББМ (17 единиц)

Терновое (57 км от линии столкновения) – ББМ (15 единиц)

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" размещено 30 единиц вооружения и военной техники, из них:

с нарушением районов хранения в районе:

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Круглик (31 км от линии столкновения) – танки (27 единиц)

военное присутствие в зоне безопасности в районе:

Смелое (31 км от линии столкновения) – БМП (3 единицы)

Карта размещения вооружения боевиков на Донбассе

ОБСЕ фиксирует скопление техники боевиков на Донбассе – что обнаружили

ОБСЕ зафиксировала скопление техники боевиков на Донбассе. Боевики РФ разместили танки, "Грады", гаубицы и пушки.

На неподконтрольной территории в районе Луганской области ОБСЕ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня и 10 гаубиц: