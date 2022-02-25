Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Підірвано мости та майже знищено Щастя: яка ситуація в Луганській області зараз

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 лютого, 21:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обстріли Золотого та Новотошківського досі тривають, а у Нижньому пошкоджені житлові будинки
Окупанти обстрілюють Луганську область
Окупанти обстрілюють Луганську область / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області на 80% знищено місто Щастя. Російські військові продовжують обстріли. Деяким людям вранці, 25 лютого, вдалося виїхати.

Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

Реклама

"Новоайдар: підірвано "новий" та "старий" мости. Щастя: 80% міста знищено!" - написав Гайдай.

Він додав, що обстріли не вщухають. Зранку, 25 лютого, певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом.

Крім цього, обстріляні з "ГРАДів" шкільні автобуси для евакуації мешканців міста. Постраждав водій. Але завтра знову будуть намагатися організувати евакуацію.

Реклама

"Старобільськ: внаслідок мінометного обстрілу постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура. Одна загибла", – написав Гайдай.

Тривають обстріли Золотого та Новотошківського. У Нижньому пошкоджені житлові будинки.

Два потяги з евакуйованими застрягли в Попасній.

Реклама

"У сусідній Комишувасі обстрілом розбило залізничну колію. Якщо ремонт колії затягнеться, людей розмістять у бомбосховищі. Попасну наразі обстрілюють. Пошкоджена адмінбудівля та житловий будинок", – додав Гайдай.

На Донбасі українські військові знищили російські танки

У Трьохізбенці Луганської області російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ. Внаслідок цього наші військові знищили техніку РФ.

Українські воїни знищили 2 російські танки та 1 БМП і змусили ворога відступити.

Об'єднані сили впевнено утримують свої позиції та дають гідну відсіч загарбникам.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Відео-контент
ТОП публікацій
Наші автори
Юлія Ляхова Курс долара в Україні опинився біля "червоної лінії" – до чого готуватись українцям Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Богдан Приходько 20 танків росіян знищили на Чернігівському напрямку Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Анна Ткаченко Пожежа у будівлі обласного управління СБУ у Чернігові — поцілило два снаряди Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Юлія Ткачук

Юлія Ткачук

Team Lead Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Тетяна Очеретяна

Тетяна Очеретяна

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Travel The World
Крипторинок
Більше новин
ТОП публікацій
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЗІРKIDS
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Мер говорить
ТОП публікацій
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Зірки Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редактор Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Червона планета
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бла—Бла—Love
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Срачі прилетіли
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39534.18

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2824

Litecoin (LTC)

109.3

Ripple (XRP)

0.76

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
26 лютого. Віктор Марі Гюго. Рівно 220 років тому народився класик світової літератури, найяскравіший представник французького романтизму…
Історія дня - за хвилину
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Вакцинація
Станом на 23 лютого 2022 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
15 201 112
Люди, які отримали мінімум одну дозу
15 729 617
Всього введених доз 30 930 729
Детальніше
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Худнемо
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Дізнатись
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Комаровський в темі
Нетрадиційна медицина – плюси та мінуси
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Rich stars ⭐
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти