Підірвано мости та майже знищено Щастя: яка ситуація в Луганській області зараз

У Луганській області на 80% знищено місто Щастя. Російські військові продовжують обстріли. Деяким людям вранці, 25 лютого, вдалося виїхати.
Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.
"Новоайдар: підірвано "новий" та "старий" мости. Щастя: 80% міста знищено!" - написав Гайдай.
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Він додав, що обстріли не вщухають. Зранку, 25 лютого, певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом.
Крім цього, обстріляні з "ГРАДів" шкільні автобуси для евакуації мешканців міста. Постраждав водій. Але завтра знову будуть намагатися організувати евакуацію.
"Старобільськ: внаслідок мінометного обстрілу постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура. Одна загибла", – написав Гайдай.
Тривають обстріли Золотого та Новотошківського. У Нижньому пошкоджені житлові будинки.
Два потяги з евакуйованими застрягли в Попасній.
"У сусідній Комишувасі обстрілом розбило залізничну колію. Якщо ремонт колії затягнеться, людей розмістять у бомбосховищі. Попасну наразі обстрілюють. Пошкоджена адмінбудівля та житловий будинок", – додав Гайдай.
На Донбасі українські військові знищили російські танки
У Трьохізбенці Луганської області російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ. Внаслідок цього наші військові знищили техніку РФ.
Українські воїни знищили 2 російські танки та 1 БМП і змусили ворога відступити.
Об'єднані сили впевнено утримують свої позиції та дають гідну відсіч загарбникам.