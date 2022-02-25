Взорваны мосты и почти уничтожено Счастье: какая ситуация в Луганской области сейчас

Обстрелы Золотого и Новотошковского до сих пор продолжаются, а в Нижнем повреждены жилые дома

Оккупанты обстреливают Луганскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области на 80% уничтожен город Счастье. Российские военные продолжают обстрелы. Некоторым людям утром, 25 февраля, удалось уехать.

Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

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"Новоайдар: взорван "новый" и "старый" мосты. Счастье: 80% города уничтожены!" – написал Гайдай.

Он добавил, что обстрелы не утихают. Утром, 25 февраля, определенное количество жителей смогли эвакуироваться собственным ходом.

Кроме этого, обстреляны из "ГРАДов" школьные автобусы для эвакуации жителей города. Пострадал шофер. Но завтра снова будут пытаться организовать эвакуацию.

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"Старобельск: в результате минометных обстрелов пострадали жилые дома и социальная инфраструктура. Одна погибшая", – написал Гайдай.

Продолжаются обстрелы Золотого и Новотошкивского. В Нижнем повреждены жилые дома.

Два поезда с эвакуированными застряли в Попасной.

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"В соседней Камышевахе обстрелом разбило железнодорожный путь. Если ремонт пути затянется, людей разместят в бомбоубежище. Попасную сейчас обстреливают. Повреждены админздание и жилой дом" , – добавил Гайдай.

На Донбассе украинские военные уничтожили российские танки

В Трехизбенке Луганской области российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск. В результате наши военные уничтожили технику РФ.

Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить.

Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.

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