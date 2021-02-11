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Вибухи військових складів у Сватовому: оголосили перші підозри за 5 років (відео)

11 лютого, 20:42

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

У разі доведення провини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 7 років

8 і 10 лютого слідчі Державного бюро розслідувань повідомили двом військовослужбовцям ЗСУ про підозру у справі про вибухи на артилерійських складах у Сватовому.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2015 році двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артилерійського складу боєприпасів неподалік м. Сватове Луганської області з грубими порушеннями керівних військових документів.

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Як повідомляють у ДБР, пожежа на складі виникла через диверсію невстановлених осіб, частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена влученням боєприпасів, здетонованих через пожежу.

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В результаті, пишуть в ДБР, було зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів, а державі заподіяно шкоди на суму понад 15 млн грн.

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"У разі доведення провини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пожежа на військових складах в Сватовому Луганської обл. почався увечері 29 жовтня десь о 19:35. Всього на складах знаходилося близько 3,5 тис. тонн боєприпасів. В Сватівський районний бюджет вже перерахували додаткові 4 млн грн на ліквідацію наслідків вибухів.

Всі подробиці в спецтемі Вибухи в Сватовому

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вибух Луганська область Сватове ДБР
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