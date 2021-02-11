Взрывы военных складов в Сватово: объявили первые подозрения за 5 лет (видео)

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет

8 и 10 февраля следователи Государственного бюро расследований сообщили двум военнослужащим ВСУ о подозрении по делу о взрывах на артиллерийских складах в Сватово.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в 2015 году двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположения техники вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов возле города Сватово Луганской области с грубыми нарушениями руководящих военных документов.

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Как сообщают в ГБР, пожар на складе возник из-за диверсии неустановленных лиц. В результате часть военной техники была уничтожена из-за попадания сдетонировавших боеприпасов.

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В результате, пишут в ГБР, были сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подразделений, а также причинен ущерб государству на сумму более 15 млн грн.

"В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 7 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, пожар на военных складах в Сватово Луганской обл. начался вечером 29 октября примерно в 19:35. Всего на складах находилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. В Сватовский районный бюджет уже перечислили дополнительные 4 млн грн на ликвидацию последствий взрывов.

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