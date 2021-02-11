Українська
$ 27,77
33,67
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Взрывы военных складов в Сватово: объявили первые подозрения за 5 лет (видео)

11 февраля, 20:42

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет

8 и 10 февраля следователи Государственного бюро расследований сообщили двум военнослужащим ВСУ о подозрении по делу о взрывах на артиллерийских складах в Сватово.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в 2015 году двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположения техники вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов возле города Сватово Луганской области с грубыми нарушениями руководящих военных документов.

Читайте также: Самые резонансные события дня в Донбассе: бой с противником и смертельная опасность в Сватово

Как сообщают в ГБР, пожар на складе возник из-за диверсии неустановленных лиц. В результате часть военной техники была уничтожена из-за попадания сдетонировавших боеприпасов.

Реклама

В результате, пишут в ГБР, были сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подразделений, а также причинен ущерб государству на сумму более 15 млн грн.

В тренде
Донбассу хотят вернуть украинский Нью-Йорк: как сейчас выглядит городок (фото)

"В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 7 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, пожар на военных складах в Сватово Луганской обл. начался вечером 29 октября примерно в 19:35. Всего на складах находилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. В Сватовский районный бюджет уже перечислили дополнительные 4 млн грн на ликвидацию последствий взрывов.

Все подробности в спецтеме Взрывы в Сватово

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взрыв Луганская область Сватово ГБР
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ВСУ со стрельбой остановили прорыв через блокпост: что произошло
ВСУ со стрельбой остановили прорыв через блокпост: что произошлоДонбасс
"Ночной хищник": почему боевики боятся уникальную украинскую снайперку (видео)Украина
Как не стать добычей вражеского снайпера: ВСУ на Донбассе применили уникальную систему
Как не стать добычей вражеского снайпера: ВСУ на Донбассе применили уникальную системуУкраина
Гражданство РФ и бизнес в ОРДЛО: эксперты рассказали, как Тарас Козак мог попасть под санкции
Гражданство РФ и бизнес в ОРДЛО: эксперты рассказали, как Тарас Козак мог попасть под санкцииВласть
Силой затянул в дом: в Мариуполе парень надругался над подростком
Силой затянул в дом: в Мариуполе парень надругался над подросткомДонбасс
На Донбассе будет Нью-Йорк: комитет Рады поддержал идею
На Донбассе будет Нью-Йорк: комитет Рады поддержал идеюДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять