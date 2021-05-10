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Ями зіпсували свято. Окупанти в Луганську провели військовий парад на убитих дорогах (фото)

10 травня, 10:38

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

окупованого міста проїхало близько сотні одиниць військової техніки. На знімках видно поганий стан дорожнього покриття

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Під тимчасово окупованому Луганську 9 травня влаштували військових парад. У центр міста стягнули чимало військової техніки. Але похвалитися помпезним святкуванням окупантам не вдалося – на фото з параду відразу кидається в очі явно не урочистий стан місцевих доріг, говориться в сюжеті "Сегодня".

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Танки з комуністичною символікою рухалися на абсолютно розбитому покритті, свідчать знімки, опубліковані місцевими жителями в соцмережах.

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За повідомленнями бойовиків, в параді взяли участь понад 100 одиниць військової техніки, в тому числі танк Т-34. Також окупанти пригнали в центр Луганська системи залпового вогню БМ-21 "Град", зенітні ракетні комплекси 9К35 "Стріла-10" і 152-міліметрові гаубиці 2А65 "Мста-Б".

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, ми також розповідали про те, як в окупованих Криму і Донецьку святкували 8 травня.

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