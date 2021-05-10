Ямы подпортили праздник. Оккупанты в Луганске провели военный парад на убитых дорогах (фото)

По центру оккупированного города проехало около сотни единиц военной техники. На снимках видно плохое состояние дорожного покрытия

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Во временно оккупированном Луганске 9 мая устроили военных парад. В центр города стянули немало военной техники. Но похвастаться помпезным празднованием оккупантам не удалось – на фото с парада сразу бросается в глаза явно не торжественное состояние местных дорог, говорится в сюжете "Сегодня".

twitter.com/gdnrusmag

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Танки с коммунистической символикой двигались по совершенно разбитому покрытию, свидетельствуют снимки, опубликованные местными жителями в соцсетях.

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twitter.com/gdnrusmag

По сообщениям боевиков, в параде приняли участие более 100 единиц военной техники, в том числе танк Т-34. Также оккупанты пригнали в центр Луганска системы залпового огня БМ-21 "Град", зенитные ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10" и 152-миллиметровые гаубицы 2А65 "Мста-Б".

Видео: Сегодня

Напомним, мы также рассказывали о том, как в оккупированных Крыму и Донецке отмечали 8 мая.