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За відведенням військ РФ від кордонів з Україною стежитимуть США – Держдеп

23 квітня, 04:01

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сполучені Штати знову підтвердили підтримку територіальної цілісності України

Після заяв РФ про повернення військових в місця їх постійної дислокації, в США заявили, що за ситуацією біля кордонів України вони уважно стежитимуть.

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Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Reuters.

"Ми чули про заяву Росії, за якою вона почне виведення військ з українського кордону. Ми чули слова. Я думаю, ми чекатимемо дій. Сполучені Штати продовжать стежити за ситуацією. Ми робитимемо це в тісному контакті з українською владою, а також з союзниками і партнерами", – сказав він.

Знову він підтвердив підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

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"Наш посил: ми чули заяву, ми будемо уважно стежити за цим", – зазначив Прайс.

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Нагадаємо, українська розвідка доповідала про можливий напад на Україну, а США і НАТО вимагали від Кремля відвести війська і припинити залякування української влади.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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