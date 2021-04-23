За отводом войск РФ от границ с Украиной будут следить США – Госдеп

После заявлений РФ о возвращении военных в места их постоянной дислокации, в США заявили, что за ситуацией у границ Украины они будут внимательно следить.

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Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Reuters.

"Мы слышали о заявлении России, согласно которому она начнет вывод войск с украинской границы. Мы слышали слова. Я думаю, мы будем ждать действий. Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией. Мы будем делать это в тесном контакте с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами", – сказал он.

В очередной раз он подтвердил поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

"Наш посыл: мы слышали заявление, мы будем внимательно следить за этим", – отметил Прайс.

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Напомним, украинская разведка докладывала о возможном нападении на Украину, а США и НАТО требовали от Кремля отвести войска и прекратить запугивание украинских властей.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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