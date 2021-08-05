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Зеленський: На Донбасі встояти і залишитися в голові, в душі, і в серці українцем – складно

5 серпня 2021 19:53

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Адже у кожного жителя "ДНР" або "ЛНР" своя сім'я, яку потрібно годувати

На Донбасі людям доводиться виживати в умовах інформаційних атак і складного життя / Фото: телеканал "Дом

На Донбасі людям доводиться виживати в умовах інформаційних атак і складного життя / Фото: телеканал "Дом

Президент України Володимир Зеленський вважає, що важливіше повернути не українські території на Донбасі, а людей, яким доводиться жити на підконтрольних бойовикам територіях.

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Про це глава держави заявив під час інтерв'ю телеканалу "Дім".

"Якщо ми хочемо повернути Донбас. Території дуже важливі, але перш за все людей. Тому що людям там проти інформаційних атак, і складного життя встояти, і залишитися в голові, в душі, і в серці українцем – складно", – вважає Зеленський.

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За словами президента, людям на підконтрольних бойовикам територіям України досить складно. Вони повинні виживати. Адже у кожного жителя своя сім'я, яку потрібно годувати.

"Ну треба годувати дитину, ну школа, на ній прапор "ДНР". Ну а де? А де вчителю працювати? Ну ось, йде цей учитель в цю школу. Але це не означає, що він... І там якось акуратно треба викладати, якось розмовляти з дітьми. і якимось чином пам'ятати, що це діти, і треба постаратися дати їм об'єктивну інформацію. Ось це завдання. Ось це – інформаційна перемога. і це набагато важливіше будь-якої кулі. Це важливіше. І ось такі речі повинні люди всередині Донбасу робити", – впевнений президент.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський передрік Путіну поразку на Донбасі. Він нагадав, що в 2014 році Росія не змогла захопити південний схід України, а тепер Путіну точно нічого не світить.

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Тим часом на Донбасі бойовики обстріляли мирний будинок, є постраждалі. Під удар окупантів потрапила Красногорівка.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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