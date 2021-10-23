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Авто і нерухомість на 3 млн грн: головлікарка Харківської поліклініки задекларувала майно

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
23 жовтня, 13:28
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У Ірини Голубовської з'явилися – земельна ділянка, будинок, квартира в Харкові, а також два автомобілі
Головлікарка харківської поліклініки отримала нерухомість і автомобілі
Головлікарка харківської поліклініки отримала нерухомість і автомобілі / Фото: Колаж: Сьогодні

Головна лікарка Харківської міської стоматологічної поліклініки №6 (Московський проспект, 37) Ірина Голубовська повідомила про покупку рухомого і нерухомого майна на загальну суму 3 088 938 гривень.

Про це повідомляє KHARKIV Today.

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Але майно записано на чоловіка – Федора Голубовського.

Вартість майна

Площа земельної ділянки становить 1000 квадратних метрів, вартість – 400 533 гривень, будинки – 146,8 квадратних метрів (коштує 1 401 355 гривень), площа квартири дорівнює 64,9 квадратних метрів (вартість – 643 120 гривень).

Автомобілі в декларації

Головлікар задекларувала Infiniti QX60 2015 року випуску, куплений за 594 930 гривень, і Volkswagen Passat 2014 року випуску, вартість якого становить 49 000 гривен.

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Доходи Голубовської

У декларації за 2018 рік її зарплата в клініці склала всього 65 380 гривень, а чоловік-підприємець вказав близько 900 тисяч гривень доходу.

Скандальній київській судді подарували квартиру за 1,5 мільйона

Суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова, яка відпустила на свободу Кирила Островського, що скоїв у 2018 році смертельну ДТП в Києві, задавивши дитину, отримала в подарунок квартиру у столиці за 1,5 млн гривень.

Квартира коштує 1 521 148 гривень

Суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова задекларувала подарунок у вигляді квартири, площею 149,3 кв. м. від громадянки Олени Константінової.

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Вартість подарунка становить 1 521 148 гривень. До слова, суддя задекларувала такий подарунок в червні.

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