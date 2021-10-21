Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚑 Поради лікаря Комаровського 🤐 Темникгейт 👑 Міс Україна-2021 🦀 Гра в кальмара
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Без тепла і можливості приготувати їжу. У Харківській області жителі селища залишилися без газу (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
21 жовтня, 06:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Благодатному весь тиждень люди мерзнуть, бо не мають можливості опалювати свої будинки

Сотні жителів селища Благодатне на Харківщині залишилися без газу. Тому "Харківгаз" взявся за планові ремонтні роботи. І це на початку опалювального сезону. Щоб привернути увагу до проблеми, люди двічі виходили на акції протесту: перекривали трасу. В кінці ситуацією зацікавилася СБУ. Відкрито кримінальне провадження. У ситуації розбирався кореспондент "Сьогодні".

Що сталося

Закутані в ковдри і купу одягу – жителі селища Благодатне весь тиждень мерзли, тому що не мали можливості опалювати свої будинки.

Реклама

"Вдягалися, у кого що є, по дві ковдри, спальний мішок. Грілися. А що", – каже житель селища Благодатне Іван Пілат.

Проблема, каже Іван, виникла, коли 10 жовтня в селище приїхали газовики. Повинні були провести планові роботи з обслуговування мереж. Але після відмовилися підключати газ без укладення з ними додаткових договорів.

Читайте також:

Люди кажуть, їх шантажем змушували підписувати папери на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Кожному будинку така послуга коштувала б близько півтори тисячі гривень.

Реклама

"Підписувати договори. Народ почав говорити, ніхто з вами договору підписувати не буде. А скільки оплата? 1200, кому 1800, але це залежить від марки лічильника ... Коли ж натовп зібрався ... хвилювання почалися", – розповідає житель селища Олег Школьний.

Олег розповідає, вони просили представників компанії дати блакитне паливо, поки люди вивчають папери. Але – переконують – їх в "Харківгазі" не почули. Тоді вирішили перекривати трасу.

У компанії "Харківгаз" пояснюють, не мають права подавати газ в будинку, якщо не впевнені, що все обладнання там справно. Додають, нікого не змушували укладати договори саме з ними.

"Правила безпеки систем газопостачання ... затвердження, передбачають пункт 5.7, якщо споживач не забезпечив ... оператор повинен припинити споживачу", – спікер акціонерного товариства "Харківгаз" Ольга Клименко.

Що кажуть в СБУ

Ситуацію під контроль взяли в Службі безпеки України. Підозрілими вважають роботи на газових мережах на початку опалювального сезону, а також ультимативні вимоги газовиків.

Реклама

А ще стверджують, людей підбурювали до протестів. Виробництво відкрили за статтею Кримінального Кодексу про дії спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Санкція – до 10-ти років позбавлення волі.

"Ситуація склалася така, що Фактично селище був узятий в заручники. Підписують – підключаємо, не підписують, не підключає. Елемент такого шантажу, і навіювання, що винен не "Харківгаз", а держава – це не поодинокий випадок від представника зазначеної структури", – начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудин.

Зараз газ в будинку повернули. І подібні конфлікти з газовою компанією в Службі безпеки фіксують і в інших селищах області. Всі ситуації тепер прицільно вивчать.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

100 791

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Вакцинація
Станом на 20 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 743 615
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 373 550
Всього введених доз 15 117 165
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.21

Російський рубль (₽)

0.3694

Євро (€)

30.48

МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти