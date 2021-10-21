Без тепла и возможности приготовить пищу. В Харьковской области жители поселка остались без газа (видео)

В Благодатном всю неделю люди мерзнут, потому что не имеют возможности отапливать свои дома

Сотни жителей поселка Благодатный на Харьковщине остались без газа. Поэтому Харьков-газ взялся за плановые ремонтные работы. И это в начале отопительного сезона. Чтобы привлечь внимание к проблеме, люди дважды выходили на акции протеста: перекрывали трассу. В конце ситуацией заинтересовалась СБУ. Открыто уголовное производство. В ситуации разбирался корреспондент "Сегодня".

Что произошло

Закутанные в одеяла и кучу одежды – жители поселка Благодатное всю неделю мерзли, потому что не имели возможности отапливать свои дома.

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"Одевались, у кого что есть, по два одеяла, спальный мешок. Грелись. А что", – говорит житель поселка Благодатное Иван Пилат.

Проблема, говорит Иван, возникла, когда 10 октября в поселок приехали газовики. Должны были провести плановые работы по обслуживанию сетей. Но после отказались подключать газ без заключения с ними дополнительных договоров.

Люди говорят, их шантажом заставляли подписывать бумаги на обслуживание внутридомовых сетей. Каждому дому такая услуга стоила бы около полутора тысяч гривен.

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"Подписывать договора. Народ начал говорить, никто с вами договора подписывать не будет. А сколько оплата? 1200, кому 1800, но это зависит от марки счетчика... И народ начал...волнения начались", – рассказывает житель поселка Олег Школьный.

Олег рассказывает, они просили представителей компании дать голубое топливо, пока люди изучают бумаги. Но – убеждают – их в "Харьковгазе" не услышали. Тогда решили перекрывать трассу.

В компании "Харьковгаз" объясняют, не имеют права подавать газ в дома, если не уверены, что все оборудование там исправно. Добавляют, никого не заставляли заключать договоры именно с ними.

"Правила безопасности систем газоснабжения...утверждения, предусматривают пункт 5.7, если потребитель не обеспечил...оператор должен прекратить потребителю", – спикер акционерного общества "Харьковгаз" Ольга Клименко.

Что говорят в СБУ

Ситуацию под контроль взяли в Службе безопасности Украины. Подозрительными считают работы на газовых сетях в начале отопительного сезона, а также ультимативные требования газовиков.

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А еще утверждают, людей подстрекали к протестам. Производство открыли по статье Уголовного Кодекса о действиях направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Санкция – до 10-ти лет лишения свободы.

"Ситуация сложилась такая, что фактично поселок был взят в заложники. Подписывают – подключаем, не подписывают, не подключает. Элемент такого шантажа, и внушение, что виноват не "Харьковгаз", а государство – это не единичный случай от представителя указанной структуры", – начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

Сейчас газ в дома вернули. И подобные конфликты с газовой компанией в Службе безопасности фиксируют и в других поселках области. Все ситуации теперь прицельно изучат.

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