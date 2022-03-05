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Бойовики "ЛДНР" зрадили РФ: подробиці втечі окупантів під Харковом

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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5 березня, 13:08
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Москалі забули, що зрадники завжди залишаються зрадниками, зазначають українські військові
Від окупантів тікають навіть бойовики "ЛДНР". Колаж "Сьогодні"
Від окупантів тікають навіть бойовики "ЛДНР". Колаж "Сьогодні"

Українські військові перейшли у контрнаступ під Харковом, вибивши ворога до російського кордону. Однією з причин стало те, що бойовики т. зв. "ЛДНР", які брали участь у штурмі міста, втекли з поля бою.

Про це повідомляють Сухопутні сили ЗСУ.

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Військові зазначають, що місцеві бойовики зрадили не лише Україну, а й Росію.

"Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих "ЛДНР". Бойовики почали покидати підрозділи російської армії та повертаються до своїх домівок. Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "освободітєлєй" під наш праведний гнів", – йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ опублікували фото, що залишилося від окупантів.

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Протистояння російському вторгненню

Росія за дев'ять днів війни зазнала таких втрат, яких ще ніколи не знала. За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено понад 10 тисяч окупантів і численна різноманітна техніка.

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Київ уже не перший день просить НАТО закрити небо над Україною, шоб російські літаки та ракети не бомбили українські міста. Проте країни Заходу відмовилися за підсумками вчорашнього саміту Альянсу. Після цього Зеленський жорстко вичитав НАТО, звинуватив у боягузтві та нездатності когось захистити.

Тим часом CNN, посилаючись на високопоставленого представника західної розвідки пише, що у Путіна з'явився новий план щодо України – бомбити міста до їхньої здачі.

Зі свого боку міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Росії закінчуються військові ресурси в Україні – на неї чекає колапс. За його словами, путінське військо перейшло до тактики зляканих шакалів та боягузів-терористів, вбиваючи мирних жителів.

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