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ЗСУ пішли у контрнаступ під Харковом. Яка ситуація у місті

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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5 березня, 02:57
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Українські захисники намагаються відтіснити окупантів від Харкова до кордону з РФ – російські війська залишаються без техніки
ЗСУ відтісняють війська РФ до кордону
ЗСУ відтісняють війська РФ до кордону / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні Сили України у районі Харкова відтісняють російські війська до кордону та знищують їх танки.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у національному ефірі.

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"ЗСУ витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не лише дають відсіч, а й уже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули на Сумщині від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону", – сказав він.

Яка ситуація у Харкові

Синегубов у Facebook уточнив, що у місті 4 березня повномасштабно відкрили централізовані пункти видачі гуманітарної допомоги мешканцям області. Голова ОДА також закликав власників аптек максимально відкриватися та надавати допомогу громадянам, особливу увагу – інсулінозалежним.

Також влада розробляє нові маршрути для евакуації мешканців області. Усі вразливі категорії населення хочуть максимально убезпечити.

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Унаслідок обстрілу міста Ізюм пошкоджено газопровід та електромережі в Оскольському психоневрологічному інтернаті, де знаходились 400 підопічних. Там була відсутня електроенергія, газ, не працювала котельня. 73 особи тимчасово перевезли до сусіднього інтернату.

На щастя, комунальники змогли швидко відновити електропостачання та стабілізувати ситуацію.

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