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"Брюханов – злодій". У Харківській області авто мера засипали відходами (відео)

9 липня 2021 17:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після публікації розслідування ЗМІ, у якому фігурує мер, місцеві жителі вирішили його провчити

У Південному Харківської області під час сесії міськради місцеві жителі засипали машину міського голови Олександра Брюханова відходами. При цьому вони викрикували "Брюханов – злодій".

Про це написали в місцевому Telegram-каналі "Харків Live".

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Обурення людей через мера посипалися після того, як місцеве ЗМІ опублікувало розслідування про корупцію у сфері ЖГК. Зокрема, мова йшла про сумнівні схеми у сфері вивезення побутових відходів.

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"Брюханов і раніше був фігурантом гучних скандалів, виписавши собі зарплату більше ніж у прем'єр-міністра України або перетягнувши диван у кабінет за ціною 10 пенсій, але акції подібного плану пройшли вперше, що свідчить про загострення пристрастей", – написали під відео.

Нагадаємо, раніше невідомі скоїли замах на заступника голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами Володимира Павленка.

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Крім того, в Одесі підпалили три автомобілі. На одній із згорілих іномарок їздив колишній прокурор Одеської області Максим Вихор.

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