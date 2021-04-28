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В Одесі спалили іномарку екс-прокурора: вогонь перейшов на сусідні авто (фото, відео)

28 квітня, 13:51

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Підпал авто на Маршала Говорова – згоріли три іномарки, кому вони належать – як виглядають авто після пожежі

В Одесі у дворі багатоповерхівки підпалили три автомобілі. На одній із згорілих іномарок їздив колишній прокурор Одеської області Максим Вихор.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Автомобілі згоріли 28 квітня близько другої години ночі за адресою вулиця Маршала Говорова, 18.

Правоохоронці встановили, що першим загорівся автомобіль Volvo, який належить 73-річному жителю Одеси. Потім вогонь перекинувся на дві сусідні машини – Mersedes і BMW.

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Як пише "Думська", Volvo ХС60 належить батькові експрокурора Одеської області Максима Вихора Анатолію. Однак машиною користується сам ексчиновник.

За попередньою інформацією, причиною загоряння став підпал. Поліцейські вже почали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Харкові невідомі підпалили авто і залишили "послання".

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Крім того, у Дніпропетровській області 50-річний чоловік спалив автомобіль колишньої за те, що вона обрала іншого.

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