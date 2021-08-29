Балотуватиметься в мери. Харків'яни знайшли двійника Кернеса (фото)

У Мережі звернули увагу на разючу схожість популярного автоблогера Євгена Муджирі з мером Харкова Геннадієм Кернесом, який помер в ніч на 17 грудня 2020 року. Його вже прозвали в Мережі двійником Кернеса.
Фото з'явилися в Тelegram-каналі "СонцеЛикий Харків".
"Кернос живий – реінкарнація. Кароч молодий Гена буде висуватися на мери", – пожартували в Telegram-каналі.
Жартівливий пост повеселив не тільки жителів Харкова, а й самого блогера, він з цього приводу пожартував на одній зі своїх сторінок в Мережі.
"Не хотів говорити завчасно. Але якщо вже харківський телеграм-канал злив цю інформацію, то доведеться зізнатися. Буду йти в мери, в загальному", – написав Євген Муджирі.
Більше того, його підписики вже пообіцяли проголосувати за нього в Харкові на виборах.
Меморіальна дошка
У Харкові на День міста відкрили меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу, який 10 років був міським головою. Дошку розмістили на будівлі Харківської міськради.
На будівлі встановили барельєф з портретом Геннадія Кернеса, а також харківськими місцями, пов'язаними з мерством Кернеса:
- парк Горького з колесом огляду;
- пам'ятник Незалежності на площі Конституції;
- будівлю Регіонального центру адмінпослуг;
- станція метро "Перемога".
Дошку встановили на високій дистанції від землі, щоб її неможливо було пошкодити, але її розміри досить великі і все, що на ній зображено, буде добре видно. Довжина бронзової дошки становить 1,25 метра, а висота – 70 сантиметрів. Вона важить 80 кг.
Раніше ми писали, що:
- журналіст Дмитро Гордон через 47 днів після смерті Геннадія Кернеса опублікував інтерв'ю з мером Харкова.
- мер Харкова Геннадій Кернес помер через ускладнення коронавирусной хвороби. Ми розповідали, як пройшов похорон глави міста.