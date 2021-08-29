Балотуватиметься в мери. Харків'яни знайшли двійника Кернеса (фото)

Підписники схожого на мера Харкова блогера пообіцяли проголосувати за нього на виборах

Автоблогер Євген Муджирі схожий на Кернеса / Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі звернули увагу на разючу схожість популярного автоблогера Євгена Муджирі з мером Харкова Геннадієм Кернесом, який помер в ніч на 17 грудня 2020 року. Його вже прозвали в Мережі двійником Кернеса.

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Фото з'явилися в Тelegram-каналі "СонцеЛикий Харків".

"Кернос живий – реінкарнація. Кароч молодий Гена буде висуватися на мери", – пожартували в Telegram-каналі.

Жартівливий пост повеселив не тільки жителів Харкова, а й самого блогера, він з цього приводу пожартував на одній зі своїх сторінок в Мережі.

"Не хотів говорити завчасно. Але якщо вже харківський телеграм-канал злив цю інформацію, то доведеться зізнатися. Буду йти в мери, в загальному", – написав Євген Муджирі.

Фото: скріншот

Більше того, його підписики вже пообіцяли проголосувати за нього в Харкові на виборах.

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Фото: скріншот

Меморіальна дошка

У Харкові на День міста відкрили меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу, який 10 років був міським головою. Дошку розмістили на будівлі Харківської міськради.

На будівлі встановили барельєф з портретом Геннадія Кернеса, а також харківськими місцями, пов'язаними з мерством Кернеса:

парк Горького з колесом огляду;

пам'ятник Незалежності на площі Конституції;

будівлю Регіонального центру адмінпослуг;

станція метро "Перемога".

Дошку встановили на високій дистанції від землі, щоб її неможливо було пошкодити, але її розміри досить великі і все, що на ній зображено, буде добре видно. Довжина бронзової дошки становить 1,25 метра, а висота – 70 сантиметрів. Вона важить 80 кг.

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