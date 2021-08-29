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Харьковчане нашли двойника Кернеса (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
29 августа, 12:49
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Подписчики похожего на мэра Харькова блогера пообещали проголосовать за него на выборах
Автоблогер Евгений Муджири похож на Кернеса / Фото: коллаж "Сегодня"
Автоблогер Евгений Муджири похож на Кернеса / Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети обратили внимание на поразительное сходства популярного автоблогера Евгения Муджири с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который умер в ночь на 17 декабря 2020 года.Его уже прозвали в Сети двойником Кернеса.

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Фото появились в Тelegram-канале "СолнцеЛикий Харьков".

"Кернос жив – реинкарнация. Кароч молодой Гена будет выдвигаться на мэры", – пошутили в Telegram-канале.

Шутливый пост повеселил не только жителей Харькова, а и самого блогера, он по этому поводу пошутил на одной из своих страниц в Сети.

"Не хотел говорить раньше времени. Но раз уж харьковский телеграм-канал слил эту информацию, то придется признаться. Буду идти в мэры, в общем", – написал Евгений Муджири.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Больше того, его подписчики уже пообещали проголосовать за него в Харькове на выборах.

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Фото: скриншот
Фото: скриншот

Мемориальная доска

В Харькове на День города открыли мемориальную доску бывшему мэру Геннадию Кернесу, который 10 лет был городским головой. Доску разместили на здании Харьковского горсовета.

На здании установили барельеф с портретом Геннадия Кернеса, а также харьковскими местами, связанным с мэрством Кернеса:

  • парк Горького с колесом обозрения;
  • памятник Независимости на площади Конституции;
  • здание Регионального центра админуслуг;
  • станция метро "Победа".

Доску установили на высокой дистанции от земли, чтобы ее невозможно было повредить, но ее размеры достаточно большие и все, что на ней изображено, будет хорошо видно. Длина бронзовой доски составляет 1,25 метра, а высота – 70 сантиметров. Она весит 80 кг.

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