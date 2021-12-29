"Наглішатиму": претендентка на Міс Україна промчала на авто тротуаром (відео)

Дівчина сама знімала цей момент на відео, а потім додала його до соціальних мереж

Водійка вирішила об'їхати пробки / Колаж "Сьогодні"

У Харкові претендентка на Міс Україна 2021 року Юлія Андрієнко показала "майстер-клас" їзди. Дівчина вирішила в негоду проїхати тротуаром.

Про це повідомляє telegram-канал "ТРУХ Харків".

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У місті випало багато снігу та утворилися пробки на дорогах. Дівчина вирішила схитрувати та об'їхати їх, але поїхала через тротуар.

Свою їзду водій також виклала у себе в instagram.

"Говорила, що мені не можна високу машину, інакше я наглішатиму", – додала дівчина.

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Претендентка на Міс Україна 2021 року на фоні своєї машини. Фото: Харків 1654

У Києві маршрутник промчав тротуаром з людьми

У Києві через негоду та утруднення руху водій маршрутки вирішив схитрувати. Він об'їхав пробку тротуаром. Водночас водія не збентежило те, що по доріжці ходять пішоходи.

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У Мережі люди відреагували по-різному: хтось посміявся з інциденту, а когось обурив вчинок водія.

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