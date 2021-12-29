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"Наглішатиму": претендентка на Міс Україна промчала на авто тротуаром (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
29 грудня, 10:38
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Дівчина сама знімала цей момент на відео, а потім додала його до соціальних мереж
Водійка вирішила об'їхати пробки / Колаж "Сьогодні"
Водійка вирішила об'їхати пробки / Колаж "Сьогодні"

У Харкові претендентка на Міс Україна 2021 року Юлія Андрієнко показала "майстер-клас" їзди. Дівчина вирішила в негоду проїхати тротуаром.

Про це повідомляє telegram-канал "ТРУХ Харків".

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У місті випало багато снігу та утворилися пробки на дорогах. Дівчина вирішила схитрувати та об'їхати їх, але поїхала через тротуар.

Свою їзду водій також виклала у себе в instagram.

"Говорила, що мені не можна високу машину, інакше я наглішатиму", – додала дівчина.

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Претендентка на Міс Україна 2021 року на фоні своєї машини. Фото: Харків 1654
Претендентка на Міс Україна 2021 року на фоні своєї машини. Фото: Харків 1654

У Києві маршрутник промчав тротуаром з людьми

У Києві через негоду та утруднення руху водій маршрутки вирішив схитрувати. Він об'їхав пробку тротуаром. Водночас водія не збентежило те, що по доріжці ходять пішоходи.

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У Мережі люди відреагували по-різному: хтось посміявся з інциденту, а когось обурив вчинок водія.

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1
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19,2
2
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14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
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Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
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9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
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Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
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5,1%
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