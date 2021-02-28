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Читала реп та співала рок-пісні. На Харківщині зацькували вчительку за креативний підхід

28 лютого, 09:54

Анна Бровко , Світлана Москаленко

Ольга звільнилася зі школи, але своїх авторських методів не зріклась

За нестандартний підхід до викладання зацькували сільську вчительку біології на Харківщині Ольгу Халепу, яка читала реп та співала рок-пісні. Діти від її онлайн-уроків були у захваті. А от колеги – не усі. Педагогиня звільнилася зі школи, а деякі батьки вже навіть перевели дітей до інших закладів, йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".

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На кухні, де Ольга облаштувала робочий кабінет – грамоти, подяки і медаль. Її відеоуроки стали улюбленими для тисяч українських школярів.

"Хто шукав училку у школі без шизи, а?! Я ще гірша — я біожиза", – це цитата з уроку Ольги про цвілеві гриби.

Римувати на біологічні теми і знімати кумедні кліпи вчителька почала, коли школи вперше закрили на карантин. Сьогодні має понад сім тисяч підписників. Але з рідної школи – звільнилася. Терпець урвався через публічні приниження, догани й опір чи не усім її проєктам. Дістало цькування колег, і насамперед директорки.

"Це було обзивання: "Ти що зірка?", "Не випендрюйся", "Тебе дуже багато", "Ти всім заважаєш". "Ви, Ольго Володимирівно, створюєте конфлікти в цій школі", – розповідає Ольга.

Новини "Сьогодні" відшукали колишню директорку пані Ольги. Вона теж звільнилася з Яковлівської школи після скандалу. Нас запевняє, цінувала талант колеги, але не її людські якості.

"Нам в плюс те, що вона робить нам рейтинги, так, і школу нашу прославляє. Але людські якості в неї на нулі, вибачте. Вона людина важка. У мене характер непростий. Я не приховую цього. Важко творчим людям ужитися в такому, знаєте, колективі, та ще й сільському", – ділиться колишня директорка Яковлівської школи Юлія Вакуленко.

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Колежанки Ольги впевнені, що конфлікт директорки з педагогинею-реперкою – банальна заздрість. Під гарячу руку керівниці у школі потрапляли усі, хто був на боці біологині.

"Не так сказала чи не так зробила, чи пішла проти її слова, волі — виписувалися догани. Мені, наприклад, тяжко було в цьому плані. Дівчата деякі взагалі сиділи на валер'янці", – каже жителька Яковлівки Світлана Нікітіна-Надточий.

Крім Ольги зі школи звільнились ще кілька вчителів та бібліотекарка. До ліцею у сусідньому селищі батьки перевели десятки учнів. А Яковлівська школа тепер напівпорожня. Тут залишилось близько сорока учнів. Аби єдину у селі школу геть не закрили, її приєднали до ліцею. І більше половини учнів тепер шкільними автобусами їздять на навчання за кілька кілометрів.

"Ольга Володимирівна теж дуже класний учитель, дуже шкода, що вона звільнилася", – каже учениця Панютинського ліцею.

Повертатись до роботи у школі Ольга Халепа не планує. Виник вільний час – написала роман. Навесні він має вийти друком. Чи не щодня знімає нові кліпи. Обмірковує пропозицію дистанційної роботи у школі Києва і складає пісні.

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