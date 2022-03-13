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Чугуїв закрили на в'їзд: як потрапити до міста

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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13 березня, 10:37
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Все для того, щоб диверсанти не проникли на територію населеного пункту
Нововведення діє з сьогоднішнього дня / Колаж "Сьогодні"
Нововведення діє з сьогоднішнього дня / Колаж "Сьогодні"

З сьогоднішнього дня, 13 березня, в'їзд у Чугуїв Харківської області заборонено. Все для того, щоб запобігти проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп у місто.

Про це повідомляє Чугуївська районна державна адміністрація.

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Проте потрапити до міста все ж таки можна буде. Для цього потрібні документи, що підтверджують місце реєстрації у Чугуєві або документи для супроводження гуманітарного конвою.

Під Чугуєвом ЗСУ знищили колону окупантів

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України у Чугуївському районіХарківщині знищили колону військової техніки окупанта.

За інформацією Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта – танки, бойові машини та паливозаправники. Також ЗСУ ліквідували живу силу супротивника.

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