Чугуев закрыли на въезд: как попасть в город

Все для того, чтобы диверсанты не проникли на территорию населенного пункта

Нововведение действует с сегодняшнего дня / Коллаж "Сегодня"

С сегодняшнего дня, 13 марта, въезд в Чугуев Харьковской области запрещен. Все для того, чтобы предотвратить проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.

Об этом сообщает Чугуевская районная государственная администрация.

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Однако попасть в город все таки можно будет. Для этого нужны документы, которые подтверждают место регистрации в Чугуеве или документы для сопровождения гуманитарного конвоя.

Под Чугуевом ВСУ уничтожили колонну оккупантов

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Чугуевском районе Харьковской области уничтожили колонну военной техники оккупанта.

По информации Штаба обороны, среди уничтоженной техники оккупанта – танки, боевые машины и топливозаправщики. Также ВСУ ликвидировали живую силу противника.

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