Депутат Харківської міськради задекларував живого лева (фото)

Депутат Харківської міськради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Саїд Джавід вказав у декларації про доходи в розділі "Рухоме майно" африканського лева.

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Про це з посиланням на дані НАЗК повідомляє "Depo.Харків".

Згідно з декларацією депутата за 2020 рік, "лева африканського чипованого" він придбав у травні 2017 року, за якою ціною – невідомо.

Крім екзотичної тварини у власності Джавіда і тривіальніші для українського депутата речі – кілька квартир і будинок на 1043,4 кв. м, а також земельні ділянки.

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Їздить депутат на автомобілі Bentley Continental 2006 року випуску, щоправда, згідно з декларацією, він йому не належить – він ним просто користується.

Джавід володіє 70% акцій ТОВ "Євро мед", 50% ТОВ "Європартнер Фінанс" і керує громадською організацією "Союз афганців України".

Зарплату депутат не вказав, а як дохід зазначив 60 тис. грн від надання в оренду майна, 288,9 тис. грн від надання в оренду майна ТОВ "Вайн Хантерс" і 228,9 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. При цьому готівкою Джавід зберігає 2,5 млн грн.

Нагадаємо, заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий у декларації про доходи за 2020 рік вказав, що володіє церквою, величезним особняком, квартирами і 5 земельними ділянками.

А глава МВС Арсен Аваков у щорічній декларації про доходи вказав ікону з Мадонною і чорний алмаз.

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