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Депутат Харьковского горсовета задекларировал живого льва (фото)

31 марта, 06:52

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Саид Джавид указал животное вместо машины

Депутат Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Саид Джавид указал в декларации о доходах в разделе "Движимое имущество" африканского льва.

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Об этом со ссылкой на данные НАПК сообщает "Depo.Харьков".

Согласно декларации депутата за 2020 год, "льва африканского чипованного" он приобрел в мае 2017 года, по какой цене – неизвестно.

Помимо экзотического животного в собственности Джавида и более тривиальные для украинского депутата вещи – несколько квартир и дом на 1043,4 кв. м, а также земельные участки.

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Ездит депутат на автомобиле Bentley Continental 2006 года выпуска, правда, согласно декларации, он ему не принадлежит – он им просто пользуется.

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Джавид владеет 70% акций ООО "Евро мед", 50% ООО "Европартнер Финанс" и руководит общественной организацией "Союз афганцев Украины".

Зарплату депутат не указал, а в качестве дохода отметил 60 тыс. грн от предоставления в аренду имущества, 288,9 тыс. грн от предоставления в аренду имущества ООО "Вайн Хантерс" и 228,9 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. При этом наличными Джавид хранит 2,5 млн грн.

Напомним, заместитель главы Конституционного Суда Сергей Головатый в декларации о доходах за 2020 год указал, что владеет церковью, огромным особняком, квартирами и 5 земельными участками.

А глава МВД Арсен Аваков в ежегодной декларации о доходах указал икону с Мадонной и черный алмаз.

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Харьков депутаты декларация лев
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