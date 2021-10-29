До +13 та вітряно: прогноз погоди в Харкові на 29 жовтня (карта)

Цього дня у Харкові очікуються пориви вітру до 8 м/с

У Харкові буде прохолодно/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 29 жовтня, у Харкові опадів не передбачається. Водночас синоптики порадували прогнозом погоди на листопад.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Температура протягом дня у Харкові коливатиметься від +11 до +13 градусів. Вітер — північно-східний, 3-8 м/с. Очікується мінлива хмарність.

Клімат України через 50 років

У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все сухішим, прогнозують експерти. На територію нашої країни надходитимуть високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу на північний захід.

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