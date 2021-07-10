Добкін назвав в.о. мера Харкова Терехова "лохом" – через ролик про храм

Терехов записав відеозвернення, в якому розповів, що пишається участю в будівництві храму Святих Дружин-Мироносиць

Колишній народний депутат і кандидат в мери Харкова Михайло Добкін назвав відео з виконуючим обов'язки мера Харкова Ігорем Тереховим, де той розповідає, що пишається участю в будівництві храму Святих Дружин-Мироносиць, "за гранню".

Про це Добкін написав в Telegram.

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Терехов запросив всіх до храму: "Поділюся своїми думками. Здрастуй, Бог. Я не знаю, як ти виглядаєш, яке ім'я носиш. Але я точно знаю, що ти є. Я вірую в тебе. Вірю тобі. І твоя віра є в кожному з нас. Всередині".

Однак Добкін написав: "Все має межу. Це відео – за гранню. По поведінці цього індивідуума судитимуть про все місто!".

В кінці він додав: "Ну чому лох він, а соромно всім?!".

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Раніше ми писали про те, що Михайло Добкін замість того, щоб відповісти на питання нардепа від партії "Слуга народу" Галини Янченко про приналежність Криму і російської агресії, назвав її "міллю", якій "в хорошому суспільстві язик варто було б підрізати".

Нагадаємо, що недавно через події 2014 року розгорівся скандал між Добкіним і бізнесменом Павлом Фуксом.

Крім того, під час перепалки з депутатом Ради Юлією Клименко в прямому ефірі Добкін змусив її зняти одяг "кольору Партії регіонів".