Догрався: у Харкові затримали блогера, який знущався з копів заради відео

Чоловік хамив правоохоронцям, знімав їх на відео і публікував записи в інтернеті

У Харкові затримали ютубера Дениса Галагурю, який створив блог "Містер Хам". Він знімав відео з нецензурною лайкою на патрульних, але остання зйомка пішла не за планом – його зупинили вже спецназівці.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Проти чоловіка почали справу за ч. 1 ст. 345 – Погроза вбивством, насильством, знищенням або пошкодженням майна стосовно правоохоронця. Тепер Містеру Хаму загрожує до трьох років в'язниці. У поліції заявляють, що доведуть справу до судового вироку.

Зараз на блог Галагурі підписані 93 тисячі людей. Усі його відео зняті про поліцію.

Нагадаємо, раніше у центрі столиці поліцейські затримали хлопця за хуліганство. Він кинув тарілку зі збитими вершками поліцейському під час служби.