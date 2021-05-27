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Доигрался: в Харькове задержали блогера, который издевался над копами ради видео

27 мая, 17:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчина хамил правоохранителям, снимал их на видео и публиковал записи в интернете

В Харькове задержали ютубера Дениса Галагурю, который создал блог "Мистер Хам". Он снимал видео с нецензурными ругательствами на патрульных, но последняя съемка пошла не по плану – его остановили уже спецназовцы.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

Против мужчины начали дело по ч. 1 ст. 345 – Угроза убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении правоохранителя. Теперь Мистеру Хаму грозит до трех лет тюрьмы. В полиции заявляют, что доведут дело до судебного приговора.

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Сейчас на блог Галагури подписаны 93 тысячи человек. Все его видео сняты о полиции.

Напомним, ранее в центре столицы полицейские задержали парня за хулиганство. Он бросил тарелку со взбитыми сливками полицейскому во время службы.

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