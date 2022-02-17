ДТП із кортежем Ярославського під Харковом: коли бізнесмен повернеться в Україну

На місці ДТП знайшли автомобільні номери, що належать машині з кортежу бізнесмена

ДТП сталося 10 лютого на трасі / Колаж "Сьогодні"

Бізнесмен Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людини під Харковом, опублікував реакцію у відповідь на публічні заяви офіційних осіб.

Про це повідомляє DCH.

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"На жаль, манера проведення слідчих дій, у контексті яких публічно згадується моє прізвище, дуже погано вписується у правове поле. Створюється відчуття, що винного вже призначили і тепер підганяють під це доказову базу у найгірших традиціях "політичної доцільності", – йдеться у повідомленні.

Олександр Ярославський стверджує, що з допомогою цієї справи хтось хоче приховати свої вади.

"Таке відчуття, що замість встановлення істини хтось дуже хоче під безпідставними гучними звинуваченнями, що вводять в оману громадськість та ЗМІ, приховати свої недоліки в роботі та переключити увагу з реальних проблем поточного дня на штучно пошиту на коліні так звану "резонансну справу". Я не має наміру терпіти несправедливе ставлення до себе, яке може кинути тінь на моє чесне ім'я і позначитися на роботі трудових колективів компаній, що належать мені" , – додав Ярославський.

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Бізнесмен додав, що щойно дозволить графік, він особисто візьме участь у всіх слідчих діях.

ДТП із кортежем Ярославського: що відомо

Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".

Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.

Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.

У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, бізнесмен, який зафіксував кортеж після ДТП.

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що " злочин буде розслідуватися швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним" .

11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.

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