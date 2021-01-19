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"Душ" прямо в метро: на станції у Харкові зі стелі текла вода (відео)

19 січня, 13:56

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Воду вже перекрили

У Харківському метрополітені на станції "Перемога" зі стелі на платформу текла вода.

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Відео зняли очевидці і опублікували у соцмережах.

На записі видно сильний потік води зі стелі. Біля нього зібралися працівники метрополітену, які дивилися на те, що відбувається. Також поруч стояв поліцейський.

В адміністрації метро вже пояснили що сталося. У повідомленні йдеться, що сьогодні о 11:00 прорвало водопровідну трубу, внаслідок чого вода протекла на балкон станції і потім потрапила на платформу.

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Співробітники метрополітену вже перекрили воду, прибрали залишки вологи з платформи і почали лагодити трубу. У метрополітені підкреслили, що інцидент не вплинув на графік руху поїздів.

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Нагадаємо, раніше ми писали, як у харківському метро пасажири помітили клопів.

Крім того, нещодавно в Харкові чоловік впав під потяг у метро і залишився живим.

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Харків метро вода водопровід
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