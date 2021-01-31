"Євробляхери" блокували трасу під Харковом (відео)

Недалеко від Харкова, поруч із постом поліції на в'їзді в смт Пісочин, власники автомобілів з європейськими номерами ввечері в неділю, 31 січня, блокували трасу Київ – Харків з вимогою доступного розмитнення автомобілів.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Акція, організована громадським об'єднанням "Авто Євро Сила Харків" почалася близько 18:00 і тривала менше ніж годину.

Протестувальники вимагали, щоб до них приїхала начальниця патрульної поліції Харківської області Олена Стрижак і пообіцяла, що їх не будуть штрафувати до ухвалення закону про доступне розмитнення.

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"За задумом, планували стояти там, доки не приїде керівництво і не надасть якісь пояснення. Зараз цей меморандум так званий порушений, людям виписують шалені штрафи по 8500, по 17 000 у деяких є, навіть є тричі по 17 000 гривень, і вилучення водійських прав", – розповів один з організаторів акції Роман Старченко.

За підрахунками поліції, в акції взяли участь близько 60 осіб, організатори, однак, говорять про 100-200 протестувальників.

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Пізніше учасники протесту перемістилися вище по трасі, до селища Рай-Оленівка Харківського району, і там утворився затор. Але рух було перекрито частково, спецслужби і рейсові автобуси пропускали, повідомили в поліції.

Проте за словами очевидців, на місці затору зібралася величезна колона з фур і легкових автівок і між їхніми водіями та протестувальниками виникали конфлікти, нібито навіть був скоєний наїзд на когось із протестувальників.

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Близько 18:30 акція завершилася.

Нагадаємо, Національна поліція отримала доступ до електронної бази Державної фіскальної служби і тепер може перевіряти статус автомобілів з іноземними номерами, тобто поліцейські отримали право штрафувати т. зв. євробляхерів на місці.

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