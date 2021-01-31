"Евробляхеры" блокировали трассу под Харьковом (видео)

Недалеко от Харькова, рядом с постом полиции на въезде в пгт Песочин, владельцы автомобилей с европейскими номерами вечером в воскресенье, 31 января, блокировали трассу Киев – Харьков с требованием доступного растаможивания автомобилей.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Акция, организованная общественным объединением "Авто Евро Сила Харьков" началась около 18:00 и продлилась менее часа.

Протестующие требовали, чтобы к ним приехала начальник патрульной полиции Харьковской области Алена Стрижак и пообещала, что их не будут штрафовать до принятия закона о доступном растаможивании.

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"По замыслу, планировали стоять там, пока не приедет руководство и не предоставит какие-то объяснения. Сейчас этот меморандум так называемый нарушен, людям выписывают сумасшедшие штрафы по 8500, по 17 000 у некоторых есть, даже есть трижды по 17 000 гривен, и изъятие водительских прав", – рассказал один из организаторов акции Роман Старченко.

По подсчетам полиции, в акции приняли участие около 60 человек, организаторы же говорят о 100-200 протестующих.

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Позже протестующие переместились выше по трассе, до поселка Рай-Еленовка Харьковского района, и там образовался затор. Но движение было перекрыто частично, спецслужбы и рейсовые автобусы пропускали, сообщили в полиции.

Однако по словам очевидцев, на месте затора собралась огромная колонна из фур и легковых авто и между их водителями и протестующими возникали конфликты, якобы даже был совершен наезд на кого-то из протестующих.

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Около 18:30 акция завершилась.

Напомним, Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы и теперь может проверять статус автомобилей с иностранными номерами, то есть полицейские получили право штрафовать т. н. евробляхеров на месте.

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