Фукс і Добкін посварилися через Харків: згадали наркотики, свиней і політику (фото, відео)

Суботнім вечором, 13 лютого, колишній народний депутат Михайло Добкін, який планує зайняти посаду мера Харкова, і харківський бізнесмен Павло Фукс голосно посварилися у соцмережах через майбутні вибори.

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Спочатку Михайло Добкін написав розлогий пост у Telegram про те, що Павло Фукс нібито наймав політтехнологів Сергія Березенко і Володимира Грановського для перемоги на виборах у Харкові спочатку політсили Петра Порошенка "Європейська солідарність", а тепер в. о. мера міста Ігоря Терехова.

"Ці два персонажі ловили "сіткою" виборця для Петі і його ЄеСес по всій Україні і окремо взятому Харкову... І тоді і зараз їх притягав у місто Харків Паша "Пуфік" Фукс. Притяг він цих персонажів і зараз. Так, вони й сьогодні в нашому Харкові!!! Тільки тепер вони в Місті перебувають на замовлення "Пуфіка" для роботи на блідолицого в. о. мера", – написав Добкін.

Павло Фукс не залишив пост Добкіна без відповіді і звинуватив опонента у "політичних галюцинаціях" під впливом "наркотичних речовин".

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"Суботній вечір Михайло Добкін провів традиційно – у приємній компанії наркотичних речовин. Потім у нього трапилися політичні галюцинації", – написав бізнесмен у соцмережі.

У відповідь Добкін перепостив картинку зі свинею з телеграму Фукса, "виправивши" на ній підпис.

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Давній конфлікт

До речі, конфлікт між Добкіним і Фуксом виник не сьогодні і навіть не вчора – так, близько двох тижнів тому бізнесмен різко відреагував на пост екс-нардепа з відео, де чути голос покійного міського голови Геннадія Кернеса, який хвалить Михайла Добкіна, як "хорошого управлінця і хорошого менеджера".

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"Ми через багато що з ним пройшли разом. Багато разом встигли зробити... А сьогодні залишу цей ролик тут і разом з вами просто буду дивитися і слухати" , – написав Добкін у пості до відео.

У відповідь Фукс заявив, що "нагадає", що про Добкіна "говорив мій друг Геннадій Кернес у своїх останніх інтерв'ю", і розмістив своє відео, на якому також чути голос покійного мера, який каже, що Добкін "пішов не тим шляхом".

А ще раніше в січні Павло Фукс в інтерв'ю виданню "Українська правда" спрогнозував перемогу на майбутніх виборах мера Харкова нинішнього в. о. голови міста Ігоря Терехова, не забувши зазначити, що "Добкін рветься на вибори щосили". Фукс також стверджує, що раніше умовив Добкіна знятися з місцевих виборів.

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Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що позачергові вибори міського голови Харкова, швидше за все, відбудуться восени 2021 року, в останню неділю жовтня – на більш ранній строк їх призначити не вдасться через "чехарду з документами" після смерті обраного восени мером Геннадія Кернеса.

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