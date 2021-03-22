"Де мої 16 тищ?": у Харкові актори вимагають зарплату (фото, відео)

У Харкові працівники п'яти державних театрів, обласної філармонії, студенти театральних вузів вийшли на мітинг протесту під обласну адміністрацію – вимагають грошей.
Причини – невиплата в театрах зарплати за лютий і першу половину березня, а також заява голови Харківської обласної державної адміністрації Айни Тимчук на сесії обласної ради про те, що "середня зарплата в театрах зараз 16 000 гривень". Актори, режисери та інші працівники театрів називають цю інформацію брехливою.
Мітингувальники вимагають від місцевої влади своєчасно виплачувати зарплату працівникам театрів і забезпечити виплати в повному обсязі.
Працівники культурної сфери навіть зняли тематичний кліп зі словами "Де мої 16 тищ?", в якому просять видати їм озвучену харківською владою зарплату.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 21 березня у Харкові відбулася хресна хода"З молитвою за мир в Україні", організатором якої виступила Українська православна церква Московського патріархату.
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