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"Где мои 16 тыщ?": в Харькове актеры требуют зарплату (фото, видео)

22 марта, 12:00

Сергей Мартынец , Анна Бровко

Актеры, режиссеры и другие работники театров опровергли заявление властей о зарплате в 16 000 грн

В Харькове работники пяти государственных театров, областной филармонии, студенты театральных вузов вышли на митинг протеста под областную администрацию – требуют денег.

Фото: Анна Бровко
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Причины – невыплата в театрах зарплаты за февраль и первую половину марта, а также заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Айны Тимчук на сессии областного совета о том, что "средняя зарплата в театрах сейчас 16 000 гривен". Актеры, режиссеры и другие работники театров называют эту информацию ложной.

Фото: Анна Бровко

Митингующие требуют от местной власти своевременно выплачивать зарплату работникам театров и обеспечить выплаты в полном объеме.

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Видео: Анна Бровко
Видео: Анна Бровко

Работники культурной сферы даже сняли тематический клип со словами "Где мои 16 тыщ?", в котором просят дать им озвученную харьковскими властями зарплату.

Видео: instagram.com/alfagoose

Как сообщали новости "Сегодня", 21 марта в Харькове состоялся крестный ход "С молитвой за мир в Украине", организатором которого выступила Украинская православная церковь Московского патриархата.

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Харьков театр митинг актеры

Источник: Сегодня

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