Харків знову став прифронтовим містом. Арестович розповів, до чого готуватись

Росія тримає на цьому напрямі кілька штурмовиків та гелікоптерів, вважає радник глави Офісу президента

Є реальна загроза Харкову, Росія може завдати неприємностей, вважає Арестович. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні існує реальна загроза Харкову з боку російських військ, які зібрали на кордоні кілька батальйонно-тактичних груп.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

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"Існує цілком реальна загроза Харкову. Справа в тому, що на кордоні в Білгородській області зібрано пристойну збірну російську солянку, десь 5-7 БТг, які, будучи введені на цей напрямок, можуть завдати Харкову великих неприємностей. Вони не візьмуть місто, але просунутися ближче, поставити місто під загрозу масованих ударів артилерією вони можуть", – наголосив він.

Крім того, за його словами, Росія тримає на цьому напрямі кілька штурмовиків та гелікоптерів.

"Тому Харків знову став прифронтовим містом. Він не надто переставав ним бути, але був період, коли ми вийшли до кордону, рушили на Печенізьке водосховище, але зараз ми відкотилися, і по Харкову б'ють польовою артилерією, і ця ситуація може погіршитися", – додав Арестович.

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Ворог обстріляв ракетами підприємство у Харкові

В Ізюмському районі Харківської області російсько-окупаційні війська обстріляли газопереробне підприємство. За попередніми даними, російські окупанти потрапили кількома ракетами.

За словами голови військової адміністрації, виникла масштабна пожежа, яку рятувальники зараз локалізують. Також постраждали приватні будинки. Детальну інформацію Синегубов обіцяє повідомити пізніше.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку окупанти з артилерії обстріляли райони населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкине, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

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Нагадаємо, у Харківській області російські окупанти просунулися трохи вперед шляхом резервів, які ворог перекинув. Вони захопили населений пункт за 15 кілометрів від Старого Салтова. Зараз росіяни б'ють Харковом зі ствольної артилерії.