Все у вогні. У Харкові спалахнула база ПММ – Мережі

Окупанти б’ють по Харкову, вже обстріляли авіаційний завод у місті

Харків сьогодні у вогні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові вночі ясно, як вдень. Очевидці кажуть, що горить база ПММ біля "Кулиничів".

Про це пише Telegram-канал "Головне. Харків. Політика".

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Сьогодні, 25 лютого, по Харківському авіаційному заводу було проведено обстріл касетними ракетами злітної смуги. Поранення отримали троє людей.

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Харків знову обстріляли

У Харкові у зв'язку з новими вибухами 25 лютого змінили роботу громадського транспорту – скоротили рух. Також усіх людей закликали ховатися в укриття. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

З метою безпеки мер міста вирішив скоротити рух громадського транспорту. Він також закликав усіх місцевих жителів спуститися в підготовлені метрополітен та інші бомбосховища.

Також Терехов повідомив, що розбито дві теплостанції – наразі займаються їхнім відновленням, щоб у 70 будинках було опалення.

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Супермаркети у Харкові працюють у звичайному режимі, але не всі працівники магазинів можуть дістатися до роботи, оскільки живуть в області.

Терехов запевнив, що із хлібом проблем у місті не буде – "Кулиничі" випікають та постачають його до магазинів та супермаркетів.

З інтернетом проблем у Харкові практично немає – лише точково.

Нині сміття не вивозять із міста, але після обстрілу обіцяють зайнятися цим питанням.

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