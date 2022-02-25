Все в огне. В Харькове загорелась база ГСМ – Сети

Оккупанты бьют по Харькову, уже обстреляли авиационный завод в городе

Харьков сегодня в огне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове ночью светло как днем. Очевидцы говорят, что горит база ГСМ возле "Кулиничей".

Об этом пишет Telegram-канал "Главное. Харьков. Политика".

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Сегодня, 25 февраля, по Харьковскому авиационному заводу был проведен обстрел кассетными ракетами взлетной полосы. Ранения получили три человека.

Харьков снова обстреляли

В Харькове в связи с новыми взрывами 25 февраля изменили работу общественного транспорта – сократили движение. Также всех людей призвали прятаться в укрытия. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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В целях безопасности мэр города решил сократить движение общественного транспорта. Он также призвал всех местных жителей спуститься в подготовленные метрополитен и другие бомбоубежища.

Также Терехов сообщил, что разбиты две теплостанции – сейчас занимаются их восстановлением, чтобы в 70 домах было отопление.

Супермаркеты в Харькове работают в обычном режиме, но не все работники магазинов могут добраться на работу, так как живут в области.

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Терехов заверил, что с хлебом проблем в городе не будет – "Кулиничи" выпекают и поставляют его в магазины и супермаркеты.

С интернетом проблем в Харькове практически нет – только точечно.

Сейчас мусор не вывозят из города, но после обстрелов обещают заняться этим вопросом.

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