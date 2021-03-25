Харків закінчує перший етап вакцинації від коронавірусу – Терехов

У Харкові 3400 місцевих жителів отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

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Про це 25 березня повідомив в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов після відвідування міської поліклініки №20, повідомляє "RedPost".

Терехов зазначив, що на старті всеукраїнської вакцинації від COVID-19 місто отримало 6800 доз вакцини, розрахованих на вакцинацію 3400 людей.

"Ми провели роз'яснювальну роботу, і зараз бачимо, що люди почали вакцинуватися і дуже активно. На сьогоднішній день ми закінчуємо вакцинацію 3400 чоловік. Найближчим часом отримаємо нову партію. На рахунок вакцинації місто в повній бойовій готовності", – сказав він.

В.о. мера підкреслив, що зараз у місті працюють 34 пункти вакцинації від коронавірусу і 17 бригад, які пройшли спеціальне навчання. Коли Україна прийде до масової вакцинації, кількість цих пунктів збільшать.

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Нагадаємо, усього в Україні від коронавірусу вакцинували більше 155 тисяч людей.

Крім того, раніше влада Харкова заявила, що будуть підтримувати місцевих підприємців.

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