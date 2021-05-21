Харків'янка, яка назвала марш вишиванок "парадом бидла", вибачилася: що про неї відомо (фото)

Фото з Instagram Бабкової
Дівчина, яка назвала марш вишиванок в Харкові "парадом бидла", Після скандалу, що вибухнув, вибачилася перед тими, кого образила.
Про це вона написала в Instagram.
"Може мої висловлювання були різкі, в силу спонтанності ситуації, але вони не були спрямовані на те, щоб образити когось. Я вибачаюся перед тими, кого це зачепило. По парку я не гуляла, а йшла з роботи", – написала вона в Instagram.
Скріншот з Instagram
Нею виявилася Євгенія Бабкова, 1995 року народження. Дівчина навчалася в ХНУ ім.Каразіна, вивчала "міжнародні відносини", але не закінчила університет. Зараз дівчина працює SMM-менеджером.
Скріншот з сайту з пошуку роботи
А тим часом, в Мережі вже з'явилася інформація що дівчина займається ескортом. користувачі мережі знайшли її фото на одному з сайтів для дорослих і стверджують, що Бабкова працює веб-кам моделлю. Крім того, вона веде досить відвертий блог в Instagram.
Дівчина, яка обізвала учасників маршу вишиванок / Фото: Instagram
Нагадаємо, раніше українка зняла на відео, як викидає закордонний паспорт і скаржиться на українське законодавство. А все через те, що не змогла відправитися з дітьми на відпочинок.
Після цього її внесли в базу "миротворця". Також на жінку виписали протокол за дрібне хуліганство і погане виховання дітей.