Харків'янка, яка назвала марш вишиванок "парадом бидла", вибачилася: що про неї відомо (фото)

Дівчина пішла з університету і займається екскортом – в Мережі оприлюднили пікантні фото з нею

Фото з Instagram Бабкової

Дівчина, яка назвала марш вишиванок в Харкові "парадом бидла", Після скандалу, що вибухнув, вибачилася перед тими, кого образила.

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Про це вона написала в Instagram.

"Може мої висловлювання були різкі, в силу спонтанності ситуації, але вони не були спрямовані на те, щоб образити когось. Я вибачаюся перед тими, кого це зачепило. По парку я не гуляла, а йшла з роботи", – написала вона в Instagram.

Скріншот з Instagram

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Нею виявилася Євгенія Бабкова, 1995 року народження. Дівчина навчалася в ХНУ ім.Каразіна, вивчала "міжнародні відносини", але не закінчила університет. Зараз дівчина працює SMM-менеджером.

А тим часом, в Мережі вже з'явилася інформація що дівчина займається ескортом. користувачі мережі знайшли її фото на одному з сайтів для дорослих і стверджують, що Бабкова працює веб-кам моделлю. Крім того, вона веде досить відвертий блог в Instagram.

Реклама Дівчина, яка обізвала учасників маршу вишиванок / Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше українка зняла на відео, як викидає закордонний паспорт і скаржиться на українське законодавство. А все через те, що не змогла відправитися з дітьми на відпочинок.

Після цього її внесли в базу "миротворця". Також на жінку виписали протокол за дрібне хуліганство і погане виховання дітей.